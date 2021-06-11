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Число жертв ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число жертв аварии с автобусом в Лесном (Свердловская область) увеличилось до семи.

"На сегодняшний день три человека находятся в реанимации, состояние - тяжелое. Один человек скончался", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного минздрава.

Представитель ведомства также уточнил, что еще один пострадавший находится в отделении больницы.

Как сообщалось, утром в четверг водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил людей, которые шли на работу на комбинат "Электрохимприбор" в Лесном (Свердловская область). Причиной, предположительно, стал отказ тормозов. В результате шестеро человек погибли, пятеро пострадали, их вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, при этом трое пострадавших находились на ИВЛ.

По другим данным, травмы получили девять человек. Все погибшие и пострадавшие являются работниками комбината.

Полиция задержала водителя, по факту ДТП были возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) и о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК).

Автобус направлен на обследование. По информации руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, автобус был выпущен в 2012 году и все это время находился у одного владельца. В день происшествия автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский.

Проверку после инцидента проводят прокуратура и госинспекция труда.

Свердловская область Лесной

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