Новый этап распродажи туров по РФ с кешбэком стартует в полночь 16 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следующий этап распродажи туров с кешбэком продлится с 16 июня по 31 июля текущего года, отправиться в поездку туристы смогут с 1 октября по 22 декабря, следует из проекта приказа Ростуризма, размещенного на официальном портале правительства.

"Оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом... в период с 00 часов 00 минут по московскому времени 16 июня по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 июля 2021 года", - говорится в документе.

В соответствии с проектом, отправиться в поездку можно не ранее 1 октября, но не позднее 22 декабря. Завершаться она должна не ранее 3 октября, но не позднее 24 декабря текущего года. Напомним, что минимальный срок поездки для получения кешбэка должен составлять двое суток.

Отдыхать с кешбэком, как и на текущем этапе акции, туристы смогут во всех 85 субъектах РФ.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на новый этап распродажи может потребоваться до 2 млрд рублей.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. Согласно условиям акции, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Туристы могут приобрести как турпакеты, включающие размещение, перевозку и экскурсии, так и отдельно размещение в отелях продолжительностью от двух ночей