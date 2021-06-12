Путин сообщил о 18 млн привитых от COVID-19 россиянах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - От коронавируса привились 18 млн россиян, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 млн, и ни одного серьезного случая осложнений не отфиксировано, достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - сказал он в ходе общения с лауреатами Госпремий в области науки и технологий после торжественной церемонии.

Путин также отметил, что произведенных в стране объемов вакцин от COVID-19 хватит, чтобы привить всех желающих, но россияне настороженно относятся к вакцинированию.

Кроме того, президент рассказал, что нужно для выработки коллективного иммунитета от коронавируса.

Общаясь с лауреатами Госпремий, он отреагировал на реплику одного из собеседников, что в стране нужно привить не 18, а 118 млн человек для его выработки. "118, может, и не надо, нам 60% надо, чтобы люди имели иммунитет. Имеется в виду и те, кто переболел и бессимптомные", - заявил Путин.

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