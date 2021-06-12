Поиск

Около 20% россиян готовы полностью отказаться от наличных денег

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных денег. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля респондентов, готовых полностью перейти на безналичные расчеты, оказалась вдвое больше (36%), свидетельствуют данные опроса исследовательского портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показали заметный рост количества сограждан за период пандемии коронавируса, способных обойтись без наличности: до весны прошлого года полностью перейти на безналичные расчеты способными себя считали 12% россиян, или каждый восьмой.

Основным аргументом сторонников безналичных расчетов является мнение о том, что оплата по карте гораздо удобнее.

В свою очередь, в настоящее время почти две трети сограждан (65%) не хотят полностью отказываться от наличных денег, среди россиян в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 78%, показывают данные опроса.

Согласно результатам исследования, до пандемии расчеты наличными деньгами предпочитали 78% сограждан, отмечают в SuperJob.ru.

Основным аргументом сторонников сохранения расчётов наличными является мнение о том, что электронный счет легко контролировать, отслеживать и блокировать, а наличные деньги в своих руках придают чувство уверенности.

Не могут отдать предпочтение наличным или безналичным расчетам, согласно исследованию, 17% россиян. В прошлом году с этим не мог определиться каждый десятый (10%).

Опрос был проведен 3-5 июня среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 384 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.

Россия

Новости

Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате не состоится

В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Что случилось этой ночью: суббота, 12 июня

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Что произошло за день: пятница, 11 июня

Путин дал первое за три года интервью американскому телевидению

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');