Около 20% россиян готовы полностью отказаться от наличных денег

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных денег. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля респондентов, готовых полностью перейти на безналичные расчеты, оказалась вдвое больше (36%), свидетельствуют данные опроса исследовательского портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Результаты исследования показали заметный рост количества сограждан за период пандемии коронавируса, способных обойтись без наличности: до весны прошлого года полностью перейти на безналичные расчеты способными себя считали 12% россиян, или каждый восьмой.

Основным аргументом сторонников безналичных расчетов является мнение о том, что оплата по карте гораздо удобнее.

В свою очередь, в настоящее время почти две трети сограждан (65%) не хотят полностью отказываться от наличных денег, среди россиян в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 78%, показывают данные опроса.

Согласно результатам исследования, до пандемии расчеты наличными деньгами предпочитали 78% сограждан, отмечают в SuperJob.ru.

Основным аргументом сторонников сохранения расчётов наличными является мнение о том, что электронный счет легко контролировать, отслеживать и блокировать, а наличные деньги в своих руках придают чувство уверенности.

Не могут отдать предпочтение наличным или безналичным расчетам, согласно исследованию, 17% россиян. В прошлом году с этим не мог определиться каждый десятый (10%).

Опрос был проведен 3-5 июня среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 384 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.