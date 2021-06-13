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В Калининградской области обрушилась смотровая площадка с туристами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области проводится доследственная проверка по факту обрушения смотровой площадки вместе с людьми, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального СКР.

Минувшим днем в поселке Краснолесье на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой находилось 27 туристов. Две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Калининградская область

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