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Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в Ленинградской области в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

По первоначальным данным властей, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель).

Областная прокуратура позже сообщила об 11 пострадавших. По ее данным, погибших нет, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно, около 16:00 у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области водитель автобуса выехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

На месте работают экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка.

Ленинградская область

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