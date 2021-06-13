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СКР заявил, что автобус перевернулся в Ленинградской области из-за мокрой трассы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с экскурсионным автобусом в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по региону.

Как отмечается, по данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги "ввиду неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и (автобус - ИФ) перевернулся".

По данным СКР, пострадали 10 человек. Всего в автобусе находились 46 пассажиров.

Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в произошедшей в Ленинградской области аварии, предварительно, виноват водитель автобуса. "По предварительным данным, водитель автобуса по невнимательности задел колесом обочину и съехал в кювет", - сказал он.

При этом, по его словам, также необходимо установить, был ли автобус перед поездкой в исправном состоянии. "Предстоит проверить тормоза, проходил ли автобус техосмотр и были ли в порядке технические документы", - отметил источник.

По его данным, в автобусе находилось 47 человек (46 пассажиров и водитель), 12 пострадали.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, предварительно, около 16:00 у деревни Верхние Мандроги водитель автобуса выехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

Степень тяжести полученных травм пассажиров устанавливается.

Ленинградская область

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