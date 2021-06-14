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Один человек пострадал после взрыва газа в челябинской пятиэтажке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Коркино (Челябинская область), сообщает региональное ГУ МЧС.

Один человек госпитализирован с термическими ожогами. Погибших нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, 20 человек, в том числе четверо детей, самостоятельно покинули помещения до приезда спасателей.

В квартире обвалилась межкомнатная стена, но несущие конструкции не повреждены.

По информации СК России по Челябинской области, пострадавший - 26-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

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Челябинская область

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