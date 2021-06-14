Поиск

Путин заявил, что встреченные им уйгуры приветствуют политику КНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Проживающие в Синьцзяне уйгуры поддерживают политику центральных властей Китая, но всегда есть те, кто недовольны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю Вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении", - заявил Путин в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос о том, что думает президент о том, как Китай обращается с национальными меньшинствами в Синьцзяне.

"Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?" - добавил он.

В течение последних нескольких лет проживающие на западе представители уйгурской оппозиции и правозащитных организаций заявляют о том, что на территории Синьцзян - Уйгурского автономного района (СУАР) в Китае власти КНР организовали "лагеря перевоспитания", для граждан, исповедующих ислам. Власти КНР неоднократно отрицали факты наличия таких лагерей.

Президент РФ сказал, что журналисту, задавшему вопрос относительно звучащих обвинений в геноциде уйгуров со стороны Госсекретаря США в адрес властей КНР, "лучше по поводу всех этих проблем справиться в Госдепартаменте либо в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики".

"Считаю, что этого достаточно, и уверен, что китайское руководство, понимая всю совокупность этих вопросов, касающихся в том числе уйгурской части населения, найдёт необходимые решения для того, чтобы ситуация оставалась стабильной и шла на пользу всему многомиллионному китайскому народу, в том числе и уйгурской его части", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о мусульманах России, Путин сказал, что "это граждане Российской Федерации, у которых нет другого отечества".

Владимир Путин Китай

Новости по теме

Новости

Медики уточнили число пострадавших на пожаре заправки в Новосибирске

Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Упавшего с электросамоката главу Кисловодска доставили в Москву

ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');