Путин заявил, что встреченные им уйгуры приветствуют политику КНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Проживающие в Синьцзяне уйгуры поддерживают политику центральных властей Китая, но всегда есть те, кто недовольны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю Вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении", - заявил Путин в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос о том, что думает президент о том, как Китай обращается с национальными меньшинствами в Синьцзяне.

"Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?" - добавил он.

В течение последних нескольких лет проживающие на западе представители уйгурской оппозиции и правозащитных организаций заявляют о том, что на территории Синьцзян - Уйгурского автономного района (СУАР) в Китае власти КНР организовали "лагеря перевоспитания", для граждан, исповедующих ислам. Власти КНР неоднократно отрицали факты наличия таких лагерей.

Президент РФ сказал, что журналисту, задавшему вопрос относительно звучащих обвинений в геноциде уйгуров со стороны Госсекретаря США в адрес властей КНР, "лучше по поводу всех этих проблем справиться в Госдепартаменте либо в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики".

"Считаю, что этого достаточно, и уверен, что китайское руководство, понимая всю совокупность этих вопросов, касающихся в том числе уйгурской части населения, найдёт необходимые решения для того, чтобы ситуация оставалась стабильной и шла на пользу всему многомиллионному китайскому народу, в том числе и уйгурской его части", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о мусульманах России, Путин сказал, что "это граждане Российской Федерации, у которых нет другого отечества".