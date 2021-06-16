Китай заявил о готовности противостоять объединенным силам США и ЕС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР готовы противостоять совместному давлению США и ЕС и защитить суверенитет, безопасность и интересы страны. Об этом сообщает в среду издание South China Morning Post со ссылкой на заявление миссии КНР в ЕС.

Издание напоминает, что по итогам саммита ЕС-США на этой неделе стороны договорились создать торгово-технологический совет, который должен будет разрабатывать правила функционирования глобальной экономики. Стороны также обвинили Китай в нарушении прав человека в Синьцзян - Уйгурском автономном районе и Тибете, в ущемлении автономии Гонконга, выразили беспокойство ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Китай более не тот... что был в прошлом. Китайский народ поднялся. Запугивание никогда не сработает на нас", - говорится в заявлении китайской миссии в ЕС.

В миссии отметили, что недавно прошедший саммит ЕС-США не ограничился развитием отношений сторон, а "был наполнен устаревшей ментальностью времен "холодной войны" и риторикой блоковой политики".

Кроме того, в миссии указали, что КНР не потерпит вмешательство в свои внутренние дела – в политику Пекина в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, и одновременно с тем, ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях непосредственно затрагивает интересы Китая.

В МИД КНР в свою очередь посоветовали ЕС и США сосредоточиться на внутренних проблемах. В ведомстве отметили, что Пекин поддерживает многостороннюю торговую систему, а Брюсселю и Вашингтону не стоит критиковать торговую политику Китая.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая в среду на встрече стран АСЕАН, заявил о решимости Китая защитить свой суверенитет на Тайване, в Гонконге, Синьцзяне и Южно-Китайском море.

Между тем, указывает South China Morning Post, как ожидается, Китай станет одной из тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в среду.