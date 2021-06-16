Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Китай заявил о готовности противостоять объединенным силам США и ЕС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти КНР готовы противостоять совместному давлению США и ЕС и защитить суверенитет, безопасность и интересы страны. Об этом сообщает в среду издание South China Morning Post со ссылкой на заявление миссии КНР в ЕС.

Издание напоминает, что по итогам саммита ЕС-США на этой неделе стороны договорились создать торгово-технологический совет, который должен будет разрабатывать правила функционирования глобальной экономики. Стороны также обвинили Китай в нарушении прав человека в Синьцзян - Уйгурском автономном районе и Тибете, в ущемлении автономии Гонконга, выразили беспокойство ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Китай более не тот... что был в прошлом. Китайский народ поднялся. Запугивание никогда не сработает на нас", - говорится в заявлении китайской миссии в ЕС.

В миреЛидеры стран G7 призвали Китай соблюдать права человекаЧитать подробнее

В миссии отметили, что недавно прошедший саммит ЕС-США не ограничился развитием отношений сторон, а "был наполнен устаревшей ментальностью времен "холодной войны" и риторикой блоковой политики".

Кроме того, в миссии указали, что КНР не потерпит вмешательство в свои внутренние дела – в политику Пекина в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, и одновременно с тем, ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях непосредственно затрагивает интересы Китая.

В МИД КНР в свою очередь посоветовали ЕС и США сосредоточиться на внутренних проблемах. В ведомстве отметили, что Пекин поддерживает многостороннюю торговую систему, а Брюсселю и Вашингтону не стоит критиковать торговую политику Китая.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая в среду на встрече стран АСЕАН, заявил о решимости Китая защитить свой суверенитет на Тайване, в Гонконге, Синьцзяне и Южно-Китайском море.

Между тем, указывает South China Morning Post, как ожидается, Китай станет одной из тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в среду.

Китай ЕС США

Новости по теме

Новости

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час

Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час

Первый раунд переговоров Путина и Байдена завершен

Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"

Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

Что случилось этой ночью: среда, 16 июня

Демократы-прогрессисты призвали Байдена к сотрудничеству с Россией

Демократы-прогрессисты призвали Байдена к сотрудничеству с Россией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');