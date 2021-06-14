Путин рассказал о задержании в Сирии бандитов, планировавших атаки на военных РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии задержана группа бандитов, планировавших акции против российских военных объектов.

"Что касается этих переходов для доставки гуманитарной помощи: есть идлибская зона, там боевики просто всё грабят, людей убивают и насилуют до сих пор, и ничего" - сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Текст интервью размещен на сайте Кремля.

Российский лидер сообщил, что из зоны Эт-Танф, которая контролируется американскими военными прибыла группа.

"Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определённое задание в отношении российских военных объектов" - заявил Путин.

Также Путин назвал негуманными действия западных партнеров, отказывающихся снимать ограничения на поставку даже медицинского оборудования и препаратов в Сирию в условиях пандемии коронавируса.

При этом, заметил он, "партнёры на Западе, на совокупном Западе - и Штаты, и европейцы, - говорят, что Асаду помощь оказывать не будем". "Но причём здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям", - подчеркнул президент РФ.