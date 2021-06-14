Поиск

Новосибирский Минздрав заявил о 28 пострадавших при пожаре на заправке

Новосибирский Минздрав заявил о 28 пострадавших при пожаре на заправке
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В общей сложности 28 человек пострадали при пожаре на газовой заправке в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона.

Там уточнили, что девять человек в тяжелом состоянии, 12 - средней степени тяжести. Семерым госпитализация не потребовалась.

Источник ранее сообщал, что пострадали 33 человека, из них один ребенок.

По оперативным данным, погибших нет.

Днем 14 июня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе произошел пожар. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

К настоящему моменту ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

Новосибирск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 14 июня

Медики уточнили число пострадавших в пожаре на заправке в Новосибирске

Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Упавшего с электросамоката главу Кисловодска доставили в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');