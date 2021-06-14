Новосибирский Минздрав заявил о 28 пострадавших при пожаре на заправке

Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В общей сложности 28 человек пострадали при пожаре на газовой заправке в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона.

Там уточнили, что девять человек в тяжелом состоянии, 12 - средней степени тяжести. Семерым госпитализация не потребовалась.

Источник ранее сообщал, что пострадали 33 человека, из них один ребенок.

По оперативным данным, погибших нет.

Днем 14 июня на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе произошел пожар. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

К настоящему моменту ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.