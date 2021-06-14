В Новосибирске полностью потушили пожар на АЗС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Новосибирске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 21:48 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожарные завершают проливку и разбор завалов на месте пожара на газовой заправке в Новосибирске. В результате пожара, по данным Минздрава региона, пострадало 28 человек, девять из них - в тяжелом состоянии. Источник сообщал о 33 пострадавших. По факту пожара возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).