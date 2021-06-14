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Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Две легковушки столкнулись в Удмуртии в понедельник вечером, шесть человек, в том числе дети, получили травмы, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

Инцидент произошел в 20:51 мск в Сарапульском районе республики.

"В момент столкновения в 2 легковых автомобилях находилось 7 человек, из них 3 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть человек доставлены в больницу.

В сообщении также говорится, что для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось 19 человек и восемь единиц техники.На месте работают сотрудники ГИБДД.

Удмуртия Сарапульский район

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