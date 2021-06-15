В Кемеровской области в цеху обогатительной фабрики произошел пожар

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в одном из цехов центральной обогатительной фабрике в городе Березовский Кемеровской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

"Произошло возгорание в одном из цехов. Все сотрудники эвакуировались, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, на месте пожара работает пять отделений МЧС и два отделения горноспасателей.

Центральная обогатительная фабрика в Березовском принадлежит "Промышленно-металлургическому холдингу" (ПМХ), который объединяет ПАО "Кокс", одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России, предприятия по выпуску угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Берёзовская", шахта им. С.Д. Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда"), чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, в состав холдинга входят завод АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Кронтиф-Центр".