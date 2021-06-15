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Умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике в Кузбассе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб при пожаре в ПАО "ЦОФ Березовская" (центральная обогатительная фабрика) в Кемеровской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

В РоссииВ Кемеровской области в цеху обогатительной фабрики произошел пожарЧитать подробнее

"Пострадавшая во время пожара спустилась со своего рабочего места - кабины мостового крана, но до выхода дойти не успела. Реанимационные действия не привели к положительному результату", - сказал сотрудник министерства.

Он добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь пожара - 6 тыс. кв. м. Все работы на ЦОФ прекращены, люди выведены. По его данным, во вторник фабрика не работала, так как там проводились ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в ПАО "ЦОФ Березовская" произошло возгорание реагента в основном цехе обогащения, площадь пожара составляет 6 тыс. кв. м. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

Центральная обогатительная фабрика в Березовском принадлежит "Промышленно-металлургическому холдингу" (ПМХ), который объединяет ПАО "Кокс", одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России, предприятия по выпуску угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Берёзовская", шахта им. С.Д. Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда"), чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, в состав холдинга входят завод АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Кронтиф-Центр".

Кемеровская область

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