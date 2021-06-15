Песков счел возвращение в Чечню бежавшей от насилия девушки вопросом правоохранительных органов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения СМИ о возвращении в семью девушки из Чечни, бежавшей от домашнего насилия, но считают этот вопрос компетенцией правоохранительных органов.

"Мы видели сообщения СМИ, но это не наш вопрос. В случае соответствующего обращения в правоохранительные органы - это их вопрос", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Домашнее насилие в конце концов мало чем отличается от любого насилия, которое карается по закону", - отметил он.