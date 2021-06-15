Госдума приняла закон об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который с 1 июля текущего года отменяет для несырьевого неэнергетического экспорта требование об обязательной репатриации на счета участников ВЭД в уполномоченных банках иностранной валюты. Речь идет о контрактах и выручке за переданные товары, оказанные работы или услуги, переданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности.

Документ (1178499-7) был внесен в парламент правительством.

Норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые контракты по сырьевому экспорту. Перечень исключений (коды ТН ВЭД) приведен в документе, в него - помимо нефти, газа - в частности, включен экспорт рыбы, некоторых продуктов из нее, экспорт соли, серы, графита, асбеста, руд, отходов лома черных и основных цветных металлов. В перечне нет кода минеральных удобрений (группа 31).

Уточняется, что для макроэкономической статистики и прогнозирования ЦБ вправе будет определить порядок представления резидентами информации о полученных ими денежных средствах в рамках международных контрактов, а также об активах и обязательствах, подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Перечень резидентов, обязанных представлять вышеуказанную информацию, будет формироваться ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития и размещаться на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что положения закона будут применяться в отношении внешнеторговых контрактов, заключенных до вступления новых норм в силу, если обязательства по оплате в иностранной валюте не были исполнены. Одновременно нормы закона не будут применяться в отношении внешнеторговых контрактов, заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, а также федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости упрощений условий работы для несырьевых экспортеров в сфере валютного контроля.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году составил $161,3 млрд. Основную часть в его структуре составляет металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%), химические товары (16%).