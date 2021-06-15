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Госдума приняла закон, упрощающий выезд детей за рубеж

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому упрощается порядок выезда детей за границу: для международной поездки с сопровождающим будет достаточно нотариального согласия одного из родителей.

Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, порядок предлагается существенно упростить. Соответствующие изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ.

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Инициатива (1078996-7) была внесена правительством РФ в декабре 2020 года.

Кроме того, документ предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.

Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для значительного количества семей.

При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно одобренному депутатами законопроекту, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде - в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетнего.

В рамках действующего сейчас законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран.

Госдума

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