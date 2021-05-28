Правительство одобрило поправки в законопроект о выезде детей за границу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило поправки в законопроект о порядке выезда несовершеннолетних из страны при разногласиях родителей, сообщает в пятницу газета "Известия".

"В понедельник, 24 мая, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". А в среду, 27 мая, на заседании правительства документ одобрили ко второму чтению в Госдуме", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу правительства.

Если Госдума РФ примет соответствующий проект поправок, то родители получат возможность прописывать адресные запреты на выезд ребенка за рубеж, включая в так называемый стоп-лист определенные страны. А родители-иностранцы при наличии такого запрета не смогут вывозить несовершеннолетних из России, пишет издание.

Проект нацелен на защиту детей при разногласиях родителей, отмечается в статье. Если разногласий нет, то никаких дополнительных документов для выезда ребенка за рубеж с одним из родителей не потребуется, что и было прописано в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 10 марта. Нижняя палата парламента может рассмотреть проект поправок уже в текущую сессию, сообщают "Известия".