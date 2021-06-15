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Мигрантов, которые не обратятся в МВД до октября, депортируют из РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В МВД России разъяснили порядок и условия обращения иностранных граждан в миграционные подразделения в связи с продлением до 30 сентября мер по урегулированию их правового положения в РФ.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ во вторник, 15 июня.

В МВД пояснили, что иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, а также не покинувшим территорию России в связи с возобновлением транспортного сообщения с их родной страной, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

В случае обращения с таким заявлением, мигранта не будут депортировать и запрещать ему въезд в РФ в дальнейшем.

В РоссииПутин продлил сроки пребывания мигрантам в РФПутин продлил сроки пребывания мигрантам в РФЧитать подробнее

Это распространяется и на иностранцев, у которых прекращены разрешенные сроки пребывания в России в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с их родным государством.

Иностранцы, которые не желают урегулировать свой правовой статус, могут выехать за пределы РФ до 30 сентября.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, нет необходимости обращаться в органы внутренних дел гражданам, имеющим по состоянию на 16 июня действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешенном сроке пребывания, или подтверждающие временное либо постоянное проживание в РФ.

Не нужно урегулировать свое правовое положение также иностранцам, у которых окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 года и течение этих сроков было приостановлено.

Как пояснили в министерстве, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников работодатели вправе до конца года обратиться за получением разрешений на работу прибывшим в РФ по визе иностранцам, независимо от их цели въезда.

"Для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ", - отметили в МВД.

Возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда до конца текущего года также предоставлена гражданам государств-членов Евразийского экономического союза.

Согласно сообщению ведомства, иностранцы смогут работать на территории России до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря.

Введенные временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

МВД

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