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МВД насчитало в России более 700 тыс. нелегалов из стран СНГ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свыше 700 тысяч иностранцев, прибывших из стран Содружества независимых государств (СНГ), находятся в РФ незаконно, заявил в четверг первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - сказал на встрече с послами иностранных государств Горовой, которого цитирует пресс-служба МВД РФ.

Как сообщалось, в июне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении временного пребывания мигрантов в России в период распространения COVID-19.

В частности, до 30 сентября 2021 года из РФ не будут выдворять иностранцев, если они не совершили каких-либо правонарушений.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, вправе до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании их правового положения, либо выехать за пределы РФ.

Кроме того, до 31 декабря 2021 года приостановлено течение сроков временного или постоянного проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища в России.

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

По данным МВД России, на сегодняшний день в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом на территории РФ все еще нелегально находятся более миллиона иностранцев. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана.

МВД РФ Александр Горовой СНГ

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