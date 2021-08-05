МВД насчитало в России более 700 тыс. нелегалов из стран СНГ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Свыше 700 тысяч иностранцев, прибывших из стран Содружества независимых государств (СНГ), находятся в РФ незаконно, заявил в четверг первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - сказал на встрече с послами иностранных государств Горовой, которого цитирует пресс-служба МВД РФ.

Как сообщалось, в июне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении временного пребывания мигрантов в России в период распространения COVID-19.

В частности, до 30 сентября 2021 года из РФ не будут выдворять иностранцев, если они не совершили каких-либо правонарушений.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, вправе до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании их правового положения, либо выехать за пределы РФ.

Кроме того, до 31 декабря 2021 года приостановлено течение сроков временного или постоянного проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища в России.

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

По данным МВД России, на сегодняшний день в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом на территории РФ все еще нелегально находятся более миллиона иностранцев. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана.