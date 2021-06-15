"Медиазону" попросили внести в реестр иноагентов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в компетентные органы информацию о нарушении сетевым изданием "Медиазона" законодательства об иноагентах.

"Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - сказал глава комиссии, депутат Василий Пискарёв, слова которого приводит пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Пискарёв пояснил, что ранее в комиссию поступило обращение Фонда защиты национальных ценностей, в котором предложили включить "Медиазону" в реестр иноагентов. Он добавил, что издание уже попадало в поле зрения думской комиссии в связи с тем, что его деятельность "рекламировала нежелательная в России НПО "Пражский центр гражданского общества".