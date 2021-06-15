Росгвардейца задержали за убийство бывшей жены в Челябинске

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В отношении жителя Челябинска возбудили уголовное дело об убийстве бывшей жены на ее рабочем месте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"В ходе бытового конфликта мужчина нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге, в результате которых она скончалась. Женщина находилась на своем рабочем месте", - сказал представитель СКР. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что подозреваемый арестован. "Он является сотрудником СОБРа Росгвардии, после происшествия был отстранен от должности", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии агентству подтвердили, что в связи с произошедшим проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации местных СМИ, трагедия произошла 14 июня в Челябинске в мини-отеле, где женщина работала администратором. В ходе конфликта мужчина нанес бывшей жене около 20 ножевых ранений. Женщина смогла вызвать себе скорую, но умерла от полученных ранений. У пары осталось двое детей.