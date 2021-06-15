Экс-координатора "Открытой России" вызвали на допрос по делу Пивоварова

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший координатор движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ; прекратило свою деятельность) Татьяна Усманова сообщила, что ее вызвали на допрос по делу экс-директора движения Андрея Пивоварова.

"Меня внезапно вызвали на допрос по делу Андрея Пивоварова. Дело видимо срочное, иду вместе с адвокатом", - сказала Усманова "Интерфаксу" во вторник.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей Пивоварову. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты Пивоварова на решение Первомайского районного суда Краснодара, который в начале июня по ходатайству следствия поместил его в СИЗО до 31 июля 2021 года включительно.

Пивоварову предъявлено обвинение по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Он содержится в спецблоке СИЗО №1 Краснодара.

Следствие утверждает, что 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, поделился сообщением на своей странице в фейсбуке и призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации, полагает следствие.

Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин, в свою очередь, ходатайствовал о приобщении к делу доказательств, что подозреваемый этого не совершал.

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань, где и возбуждено уголовное дело.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.