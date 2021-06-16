Против приморских школьниц возбудили дело за осквернение памятника герою России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении двух девочек-подростков, задержанных после осквернения памятника погибшему в Сирии Герою России Олегу Пешкову, сообщило следственное управление СКР по региону.

Школьниц подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц)". Санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, в приморском городе Арсеньев в ночь на 14 июня нетрезвые подростки в сквере Героя России Олега Пешкова, зайдя за памятник, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли. Их действия попали на видео с камер наблюдения.

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.

Одна из девушек ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, уголовное дело в отношении нее рассматривается в суде, отмечает следствие.

Кроме того, установлена торговая точка, где подростки купили спиртное, следственным управлением инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.

Как сообщалось, в Арсеньеве полиция задержала двух девочек 14 и 15 лет за осквернение мемориала.

Памятник Герою России Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга, был открыт в приморском Арсеньеве в декабре 2016 года. Мемориал изготовлен из черного гранита в виде двух стел и звезды, на которых высечены имена погибших военнослужащих эскадрильи.

Российский летчик Олег Пешков погиб в 2015 году при выполнении воинского долга в Сирии. С 2000 по 2009 годы Олег Пешков жил в Арсеньеве, служил в войсковой части 78019, а затем переехал в Липецк.

Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Олег Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.