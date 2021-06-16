Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

За сбор средств для нежелательной в РФ иностранной НПО вводится лишение свободы до пяти лет

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за участие в работе международных или иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Согласно закону, участие в работе таких организаций лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за такое преступление, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Также возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо принудительных работ на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за финансирование нежелательных в РФ иностранных или международных НПО, а также сбор средств для них. Так, в статье 284.1 УК РФ предусматривается наказание за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных" для обеспечения деятельности в РФ таких организаций.

Подобное наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от года до пяти лет, предусматривает поправка.

Кроме того, в этой же статье УК РФ предусматривается наказание за организацию деятельности в РФ иностранной или международной нежелательной НПО. Подобное деяние наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет, указывается в законе.

Предусматривается, что лицо, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности иностранной или международной нежелательной НПО, либо способствовало пресечению деятельности такой организации, для обеспечения которой оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, и если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

В действующей редакции УК предусмотрено наказание только за руководство деятельностью в РФ иностранной или международной нежелательной НПО.