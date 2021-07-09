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Британское постпредство в ОБСЕ призвало Москву отменить закон об иноагентах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Постпредство Великобритании при ОБСЕ призывает Россию отменить закон о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении постпредаа Нила Буша.

Он призвал Москву "отменить эти обозначения" и "поддержать продвижение контактов между людьми, которые принесут пользу российским гражданам", а также "принять все необходимые меры для выполнения обязательств в соответствии с человеческим измерением ОБСЕ и других международных обязательств в области прав человека".

Буш напомнил, что Великобритания уже выражала обеспокоенность по поводу российских законов о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах", которые, по мнению Лондона, "негативно влияют на работу организаций гражданского общества".

"Законодательство используют для того, чтобы сузить пространство для независимого гражданского общества в России", - заявил постпред.

В конце июня российская Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность трех британских и одной французской неправительственной организации (НПО), в том числе "Фонда Ходорковского". Прокуроры считают, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Все четыре организации позиционируют себя как созданные с образовательными целями.

Таким образом, общее число организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, достигло сорока.

Президент Владимир Путин 1 июля подписал закон об уголовной ответственности за участие в работе международных или иностранных НПО, признанных в России нежелательными, или за их финансирование.

ОБСЕ Великобритания Нил Буш Генпрокуратура Фонд Ходорковского

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