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Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО
Андрей Пивоваров в Первомайском суде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Андрею Пивоварову, бывшему исполнительному директору ликвидируемого движения "Открытая Россия" (британская одноименная организация признана в России нежелательной) предъявлено официальное обвинение по ст. 284.1 УК - осуществление деятельности нежелательной организации.

Об этом "Интерфаксу" сообщила юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова. По ее словам, Пивоварова содержат в спецблоке СИЗО №1 Краснодара", - сказала Буракова.

По версии следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находясь на проспекте Чекистов в Краснодаре, опубликовал в фейсбуке призыв поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. "Тем самым, следствие полагает, что Андрей принял участие в деятельности нежелательной организации", - добавила Буракова.

Уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено в Краснодаре.

Его задержали 31 мая в Петербурге в аэропорту, когда его самолет уже начал выруливать к взлетной полосе. Самолет был остановлен.

Пивоварова перевезли на Кубань. 2 июня Первомайский районный суд Краснодара арестовал его до 31 июля.

7 июня стало известно, что в его отношении возбудили административное дело о невнесении просветительской организации "Открытый Петербург" в список иноагентов.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в России деятельности трех иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая Пивоваров объявил, что российская общественная организация "Открытая Россия" прекращает существование, закрывает все региональные отделения и аннулирует членство всех участников. Таким образом в организации хотели избежать нового преследования своих сторонников по статье об участии в работе иностранных нежелательных НПО.

Ранее из этих же соображений самораспустилось сетевое движение "Открытая Россия" и была создана РОО.

Андрей Пивоваров Петербург Пулково Открытая Россия Краснодар Анастасия Буракова

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