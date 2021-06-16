Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Дума приняла закон о санкциях за упоминание террористических организаций без пометок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание террористических организаций без указания на запрет их деятельности и ликвидацию в РФ.

Документ вводит в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) штрафы за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию и запрет деятельности в РФ - от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц, с конфискацией предмета правонарушения.

Проект закона (1098066-7) был внесен в Госдуму в январе главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.

Новость дополняется

Госдума

Новости
Пандемия коронавируса

Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

Пандемия коронавируса

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');