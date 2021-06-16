Дума приняла закон о санкциях за упоминание террористических организаций без пометок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание террористических организаций без указания на запрет их деятельности и ликвидацию в РФ.

Документ вводит в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) штрафы за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию и запрет деятельности в РФ - от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц, с конфискацией предмета правонарушения.

Проект закона (1098066-7) был внесен в Госдуму в январе главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.

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