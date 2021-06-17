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Дума приняла закон о правилах упоминания террористических организаций в СМИ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на упоминание в СМИ террористических организаций без специального указания, что они ликвидированы или их деятельность запрещена на территории РФ.

Сейчас закон о СМИ предусматривает только запрет на упоминание экстремистских организаций без указания на их запрет или ликвидацию (ст. 4 закона о СМИ). Между тем, отмечали авторы принятой инициативы, степень общественной опасности террористических организаций не менее велика, чем экстремистских.

Согласно принятому закону, специальное указание редакция должна будет сделать не только для организаций, но и для общественных объединений, включенных в опубликованный единый федеральный перечень организаций, признанных террористическими по закону "О противодействии терроризму".

Санкции за неисполнение этого закона Дума приняла в третьем чтении 16 июня: как сообщалось, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей для журналистов, от 4 до 5 тыс. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юрлица СМИ, с конфискацией предмета правонарушения. Авторами обеих законодательных инициатив выступили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Госдума

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