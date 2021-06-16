Жителя Ростовской области арестовали за похищение ребенка из детсада

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд арестовал жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области, обвиняемого в похищении воспитанника детского сада. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к забору детского сада и подозвал к себе гулявшего пятилетнего мальчика. Затем он перетащил ребенка через забор и, удерживая, начал удаляться с ним от территории детского сада, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники детсада смогли задержать похитителя и передать его сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).