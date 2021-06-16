Подлодки "Варшавянка" и "Лада" впервые будут участвовать в салоне в Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дизельные подводные лодки двух проектов - 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" впервые примут участие в военно-морском салоне, который пройдет 23-27 июня в Санкт-Петербурге, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Первый раз за 10 лет работы салона участникам будут продемонстрированы дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 и проекта 677", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, впервые в ходе салона у причалов пассажирского порта Санкт-Петербурга будут представлены новые корабли - головной корвет проекта 20385 "Гремящий", фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" и корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".

"Всего в X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-морского флота, а также пограничной службы ФСБ России", - отмечается в сообщении.