ФАС не выявила картельного сговора по повышению цен на жилье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, заявил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"ФАС отчитался президенту, картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра в стране не выявлено", - сказал Стасишин журналистам.

Он добавил, что у антимонопольщиков остались вопросы к металлургам по повышению цен на металл. "Там уже ведутся все действия реагирования ФАС", - подчеркнул замглавы Минстроя.

8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%.

Глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что в рамках проверки обоснованности цен на недвижимость ведомство проанализирует вопрос комплексно: проверит и цены на изделия из металла, и все прочие смежные рынки.

"Мы направили территориальным органам поручения о необходимости проверить ценообразование. Во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете, причины роста нам понятны, известны", - говорил Шаскольский.

В качестве примера он привел недавнюю проверку ряда металлотрейдеров, в рамках которой были найдены признаки нарушений и возбуждено дело.

27 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что регионы РФ проанализируют доклад ФАС по итогам проверки обоснованности роста цен на новостройки.

"ФАС эту проверку провел, дал подробный доклад в разрезе каждого региона. Мы его посмотрели, по базовым принципам считаем, что он правильный. Я попросил руководителей регионов проанализировать этот доклад, посмотреть, как он относится к тому или иному региону", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что на повышение цен на жилье повлияло несколько факторов, среди которых пандемия коронавируса, остановка строек, нарушение поставок стройматериалов, рост инфляции, рост стоимости металла, нехватка трудовых ресурсов, запуск льготной ипотеки.