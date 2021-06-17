Тихоокеанский флот получил еще 25 тысяч комплектов вакцины "Спутник V"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госпиталь Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке получил очередную партию вакцины от коронавируса: самолётом военно-транспортной авиации доставлено 25 тысяч комплектов препарата "Спутник V", сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"Вакцину планируют вводить военнослужащим, прибывающим на флот в рамках весеннего призыва на военную службу, гражданскому персоналу и членам семей военнослужащих Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени в медицинских учреждениях ТОФ в Приморском крае и на Камчатке, а также на боевых кораблях и судах обеспечения флота, в береговых частях прививку от COVID-19 получили уже более 22 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что почти 93% российских военнослужащих и членов их семей привиты от коронавируса.