В реках Уссури и Амур временно запретили вылов рыбы

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вылов рыбы в реках Уссури и Амур - в соответствии с соглашением между Россией и Китаем - запрещен до 15 июля, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Амурской области.

Вылов рыбы запрещен в любом регионе Дальнего Востока. За нарушение запрета грозит наказание.

"Запрещен всякий лов рыбы, с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур, а также в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению", - говорится в сообщении.

В документе также указано, что запрет введен в рамках сотрудничества России и Китая в сфере охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Амур и Уссури.

Реки Амур и Уссури протекают по территории Китайской Народной Республики и российского Дальнего Востока. Амур проходит по территории Забайкалья, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Река Уссури проходит по территории Хабаровского края и Приморского края.