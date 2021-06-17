Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Песков не уточнил, откуда Путин знает о причастности ФБК к "коктейлям Молотова"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, откуда у Владимира Путина информация о том, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (запрещен в России и признан экстремистской организацией и иноагентом) распространяли рецепты создания "коктейлей Молотова".

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили сделанное президентом накануне высказывание о том, что ФБК был признан экстремистской организацией в том числе и за распространение рецептов "коктейлей Молотова" и заметили, что ранее эта информация нигде не фигурировала. В связи с этим у представителя Кремля поинтересовались, не был ли глава государства дезинформирован по этому поводу.

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - отреагировал Песков.

На уточняющий вопрос, верная ли эта информация, пресс-секретарь ответил: "Президент обладает верной информацией".

Журналист в связи с этим попросил Пескова поделиться известными президенту деталями по поводу оппозиции и "коктейлей Молотова", однако пресс-секретарь заявил, что не может этого сделать.

Дмитрий Песков Владимир Путин

Новости
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

Минюст зарегистрировал очередную партию "Россия будущего"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');