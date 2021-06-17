Песков не уточнил, откуда Путин знает о причастности ФБК к "коктейлям Молотова"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, откуда у Владимира Путина информация о том, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (запрещен в России и признан экстремистской организацией и иноагентом) распространяли рецепты создания "коктейлей Молотова".

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили сделанное президентом накануне высказывание о том, что ФБК был признан экстремистской организацией в том числе и за распространение рецептов "коктейлей Молотова" и заметили, что ранее эта информация нигде не фигурировала. В связи с этим у представителя Кремля поинтересовались, не был ли глава государства дезинформирован по этому поводу.

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - отреагировал Песков.

На уточняющий вопрос, верная ли эта информация, пресс-секретарь ответил: "Президент обладает верной информацией".

Журналист в связи с этим попросил Пескова поделиться известными президенту деталями по поводу оппозиции и "коктейлей Молотова", однако пресс-секретарь заявил, что не может этого сделать.