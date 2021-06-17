Что произошло за день: четверг, 17 июня

Возможное разрешение "Спутника V" для беременных, ливни в Крыму, последнее пленарное заседание Думы седьмого созыва и ограничение VyprVPN и Opera VPN в России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Специалисты в ближайшие недели примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости среди беременных женщин при новом всплеске COVID. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ухудшение ситуации с COVID в столице стало неожиданным на фоне большой доли привитых и переболевших. За минувшие сутки прирост составил 14 057 случаев заражения по России и 6 195 - по Москве.

- Сахалин стал четвертым регионом РФ, объявившим обязательную вакцинацию. Ранее меру для определенных категорий ввели Москва, Подмосковье и Кемеровская область. В Кремле заверили, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет.

- Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN. Эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства. Мера не должна затронуть работу российских компаний: их процессы вносятся в "белый список". Ранее Роскомнадзор потребовал от десяти сервисов подключения к федеральной системе, содержащей реестр запрещенной информации.

- У половины привитых "ЭпиВакКороной" добровольцев не нашли антител через 9 месяцев. При этом при проверке через три месяца и полгода защита сохранялась, отметили в "Векторе". Окончательные данные об эффективности вакцины появятся не ранее конца июля, после третьей фазы испытаний.

- В Крыму объявили режим ЧС из-за дождей. Серьезно пострадала Керчь, из подтопленных домов эвакуировали жителей. В Симферополе из-за дождя пассажирский самолет из Москвы выехал за пределы полосы.

- Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках. По версии следствия, в марте он купил 18,2 граммов марихуаны. Перед задержанием у Резника прошли обыски, затем его отвезли на допрос.

- Госдума седьмого созыва провела последнее пленарное заседание. Были приняты законы, в частности, о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, о правилах упоминания террористических организаций в СМИ, о блокировке звонков и SMS с подменных номеров и о сохранении на счетах прожиточного минимума при списании негосударственных долгов. Также принят закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать полноценные представительства в РФ.

- Отец Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко отпустить ее. Андрей Сапега отметил, что его дочь "оказалась не в том месте и не с тем человеком". Она была задержана 23 мая при вынужденной посадке самолета в Минске.

- Потерявшему сознание на матче Евро-2020 футболисту Кристиану Эриксену установят кардиостимулятор. Он не помешает датскому полузащитнику профессионально заниматься спортом.

- Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит турнир в Уимблдоне и Олимпийские игры в Токио.