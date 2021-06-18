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Во Владивостоке отменили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Владивостока из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили массовые мероприятия в городе, сообщил пятницу исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков.

"Во Владивостоке тревожная ситуация, темпы заболеваемости коронавирусом по сравнению с общекраевыми выше практически в два раза. ", - сказал Шестаков в видеообращении, размещенном в его аккаунте в соцсети.

В связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 и на основании предложения регионального Роспотребнадзора во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек, сообщил он. Шестаков также сказал, что будет кратно усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщалось, управление Роспотребнадзора в Приморье рекомендовало усилить ограничительные меры по коронавирусу в регионе в связи с ростом уровня заболеваемости на 65% за последние две недели. Глава местного управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом растет с 10 мая, а наиболее сложная обстановка во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Владивосток коронавирус COVID-19

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