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Четыре подростка сбежали в Башкирии из закрытой школы для осужденных

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Башкирские полицейские разыскивают четырех подростков, самовольно покинувших Серафимовскую спецшколу закрытого типа, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

Подростки покинули спецшколу 16 июня, их местонахождение до сих пор не известно, говорится в сообщении ведомства.

Серафимовская специальная школа закрытого типа - учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для осужденных за разные преступления детей и подростков.

Бащкирия ФСИН

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