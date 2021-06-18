Четыре подростка сбежали в Башкирии из закрытой школы для осужденных

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Башкирские полицейские разыскивают четырех подростков, самовольно покинувших Серафимовскую спецшколу закрытого типа, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

Подростки покинули спецшколу 16 июня, их местонахождение до сих пор не известно, говорится в сообщении ведомства.

Серафимовская специальная школа закрытого типа - учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для осужденных за разные преступления детей и подростков.