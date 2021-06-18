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Отклоненный Путиным закон о цитировании в СМИ доработают осенью

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Отклоненный президентом РФ закон об ответственности редакций за процитированную ими ложную информацию других СМИ будет дорабатываться осенью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это (отклонение закона - ИФ) связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть (этот документ - ИФ). Этот закон будет дорабатываться осенью", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Это следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности, такое решение глава государства принял еще 15 июня.

Закон об ответственности за цитирование фейков в СМИ

Документ, о котором идет речь (978471-7), был принят Думой в третьем чтении 19 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно ему, поправка вносится в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ - необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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