Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Это следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности, такое решение глава государства принял еще 15 июня.

Документ, о котором идет речь (978471-7), был принят Думой в третьем чтении 19 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно ему, поправка вносится в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ - необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

Что дальше

Согласно ст. 107 Конституции РФ, президент может отклонить закон в течение 14 дней с даты поступления из Совета Федерации - тогда документ отправляется в Государственную думу и депутаты вновь должны рассмотреть закон.

По регламенту Госдумы, отклоненный президентом закон должен поступить в ответственный комитет - в данном случае, это комитет по информационным технологиям (исходя из данных в системе нижней палаты). У комитета есть 10 дней на рассмотрение мотивов решения президента (ст. 134), по итогам депутаты могут вынести одно из четырех решений.

Первое - это отклонить закон и снять с рассмотрения. Второе - принять закон в редакции президента, если она предложена (в думской базе нет информации об этом). Третье - создать по предложению или с предварительного согласия президента специальную комиссию, которая перепишет документ с учетом предложений главы государства. Наконец, четвертый вариант - настоять на своем и одобрить закон в ранее принятой редакции.

Далее по регламенту решение комитета должна утвердить Госдума на пленарном заседании (Совет Думы включает вопрос в повестку во внеочередном порядке). Как сообщалось, пленарная работа палаты завершилась 17 июня. Таким образом, вероятно, окончательное решение по законопроекту будет принимать уже новый созыв Думы после осенних выборов.