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Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ

Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

Это следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности, такое решение глава государства принял еще 15 июня.

Документ, о котором идет речь (978471-7), был принят Думой в третьем чтении 19 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно ему, поправка вносится в статью 57 закона "О средствах массовой информации", определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ - необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности". В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ.

Что дальше

Согласно ст. 107 Конституции РФ, президент может отклонить закон в течение 14 дней с даты поступления из Совета Федерации - тогда документ отправляется в Государственную думу и депутаты вновь должны рассмотреть закон.

По регламенту Госдумы, отклоненный президентом закон должен поступить в ответственный комитет - в данном случае, это комитет по информационным технологиям (исходя из данных в системе нижней палаты). У комитета есть 10 дней на рассмотрение мотивов решения президента (ст. 134), по итогам депутаты могут вынести одно из четырех решений.

Первое - это отклонить закон и снять с рассмотрения. Второе - принять закон в редакции президента, если она предложена (в думской базе нет информации об этом). Третье - создать по предложению или с предварительного согласия президента специальную комиссию, которая перепишет документ с учетом предложений главы государства. Наконец, четвертый вариант - настоять на своем и одобрить закон в ранее принятой редакции.

Далее по регламенту решение комитета должна утвердить Госдума на пленарном заседании (Совет Думы включает вопрос в повестку во внеочередном порядке). Как сообщалось, пленарная работа палаты завершилась 17 июня. Таким образом, вероятно, окончательное решение по законопроекту будет принимать уже новый созыв Думы после осенних выборов.

Владимир Путин Госдума

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