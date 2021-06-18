Эпидситуация на черноморских курортах оказалась хуже, чем в других районах Кубани

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заметный рост заболеваемости коронавирусом отмечен на курортах Краснодарского края при относительно стабильной обстановке в других районах региона. Об этом сообщила специалист-эксперт отдела краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

"Показатель заболеваемости на побережье на текущей неделе на 13% выше прошлой недели", - сказала Межевая в пятницу журналистам, характеризуя эпидситуацию на Черноморском побережье.

В целом же по краю за тот же период количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 4%, уточнила она.

В течение недели на Кубани ежедневно регистрировали от 96 до 109 случаев COVID-19. Источником заражения, по данным Роспотребнадзора, чаще всего служили контакты в семье.

"С 12 по 18 июня в регионе доля случаев заболевания COVID-19, при которых источником инфекции служили контакты с больными в семье, находится на уровне 30%. По месту работы – 15,8%", - отметила специалист отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории.

На 18 июня 23,5% коечного фонда региона для лечения больных с коронавирусом свободно, добавила она.