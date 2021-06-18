С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с США по маршрутам Москва-Вашингтон и Москва - Нью-Йорк, королевством Бельгия по маршруту Москва-Брюссель", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она сообщила, что также предложено возобновить авиасообщение с Болгарией в Варну, Софию, Бургас - причем не только из Москвы, но и еще из ряда региональных российских аэропортов.

Кроме того, возобновляется авиасообщение с ирландским Дублином, итальянскими Римом, Миланом, Неаполем, Венецией, а также Ларнакой и Пафосом на Кипре, несколькими городами Иордании, Северной Македонией.

Увеличится количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), Катаром, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

Голикова призвала граждан, планирующих отпуск, обратить внимание на правила въезда, установленные иностранными государствами, а также рекомендовала вакцинироваться.