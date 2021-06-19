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Ливни существенно пополнили водохранилище, питающее курортный юг Крыма

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Загорское водохранилище - одно из двух водохранилищ естественного стока, откуда Ялта и окрестные поселки берут воду, наполнилось после циклона, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Воды теперь достаточно, в Загорском водохранилище больше 20 миллионов кубометров, теперь у нас нет проблем с водоснабжением", - сказал Аксенов журналистам в субботу после посещения подтопленной Ялты.

Он констатировал, что "засуху победили", но теперь получили потоп.

Загорское водохранилище находится в глубине второй гряды Крымских гор, в верховьях реки Кача и ее левого притока. Проектный объем водохранилища - 27,8 млн кубов. Оно создано по личному указанию Никиты Хрущева (вместе со Счастливенским водохранилищем) для решения вопроса водоснабжения так называемой Большой Ялты.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Между тем, циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.

Наводнение в Крыму

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