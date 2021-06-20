Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

"Роскосмос" подтвердил запуск 36 спутников OneWeb 1 июля с "Восточного"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запуск спутников OneWeb с космодрома "Восточный" состоится 1 июля, подтвердила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

"На 1 июля 2021 года с космодрома "Восточный" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится в ее сообщении.

10 июня "Роскосмос" сообщил, что 36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли на "Восточный".

По данным корпорации, на низкую околоземную орбиту на данный момент выведено 218 космических аппаратов, предстоящий запуск увеличит их число до 254.

Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Роскосмос Восточный OneWeb

Новости по теме

Новости

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов вакцинации

Путин заявил, что на выплаты медикам направлено более 350 млрд рублей

Путин проведет очередную "Прямую линию" 30 июня

Самолет с загоревшейся стойкой шасси сел в Уфе

Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы

Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');