"Роскосмос" подтвердил запуск 36 спутников OneWeb 1 июля с "Восточного"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запуск спутников OneWeb с космодрома "Восточный" состоится 1 июля, подтвердила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

"На 1 июля 2021 года с космодрома "Восточный" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится в ее сообщении.

10 июня "Роскосмос" сообщил, что 36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли на "Восточный".

По данным корпорации, на низкую околоземную орбиту на данный момент выведено 218 космических аппаратов, предстоящий запуск увеличит их число до 254.

Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.