Центр Красноярска из-за ливня остался без энергоснабжения
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Десятки домов в центральной части Красноярска остались без энергоснабжения в результате прошедшего в воскресенье вечером ливня, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.
Энергоснабжение нарушено на улицах Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, Республики, сказали в МЧС.
Кроме этого, от дождя пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша, вода залила фойе.
Ливневая канализация в городе не справляется с потоками воды. С горы сошел сель на Брянскую улицу, поток перегородил проезжую часть.
Сильный дождь начался в Красноярске вечером 20 июня и шел около часа.