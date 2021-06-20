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Центр Красноярска из-за ливня остался без энергоснабжения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Десятки домов в центральной части Красноярска остались без энергоснабжения в результате прошедшего в воскресенье вечером ливня, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю.

Энергоснабжение нарушено на улицах Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, Республики, сказали в МЧС.

Кроме этого, от дождя пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша, вода залила фойе.

Ливневая канализация в городе не справляется с потоками воды. С горы сошел сель на Брянскую улицу, поток перегородил проезжую часть.

Сильный дождь начался в Красноярске вечером 20 июня и шел около часа.

Красноярск

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