Кремль заявил, что введение ряда санкций США против РФ уже не зависит от Байдена

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ряд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о возможных новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, Песков сказал: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".

"В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость", - отметил Песков.

По его словам, американцы говорили о том, что они хотят предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией, "и мы неоднократно говорили то же самое, нам действительно нужна предсказуемость".

Песков заявил, что в России анализируют ситуацию о том, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты.

"Пока действительно изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "только именно от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций - сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны - зависит от главы государства".

Песков сказал, что в последние годы Россия во взаимоотношениях с США "неоднократно сталкивалась с сюжетами, когда понимание, достигнутое на высшем уровне, далее обрекается на полное бездействие (...) со стороны, можно как угодно называть - рабочий уровень, глубинное государство, все, что угодно".

"Мы действительно сталкивались, когда руководители государств договаривались об одном, а имплементация уже не идет или идет в другой траектории", - сказал Песков.

Он выразил надежду, что "на этот раз (после переговоров в Женеве) будет по-другому".

Курс Вашингтона на сдерживание РФ будет продолжен

Представитель Кремля, комментируя возможные новые санкции, также отметил, что в Москве отдают себе отчет в том, что, несмотря на в целом положительные итоги саммита РФ-США в Женеве, Вашингтон продолжит линию на сдерживание РФ.

"Слова президента США Джозефа Байдена о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двусторонних отношений с США", - сказал Песков.

По его словам, "в наших отношениях превалируют прагматизм и трезвость". "И то, и другое говорит о том, что конструктивные и положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет в том, что это будет продолжаться", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Про "Северный поток 2"

Песков также заявил, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном, а также работу с европейскими партнерами по скорейшему запуску проекта "Северный поток 2".

"Что касается противодействия "Северному потоку", мы слышали заявления уже после саммита (в Женеве) о том, что Америка продолжит линию против этого проекта", - сказал Песков.

"Продолжим работу, рассчитываем, что можно продолжать работу в форме диалога с американцами. Конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - заключил Песков.

Накануне, 20 июня, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США готовит новый пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Навального.