Путин отверг утверждения о непредсказуемости политики Москвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение по поводу утверждений американского журналиста о непоследовательности внешней политики России и привел примеры, свидетельствующие о подобных действиях со стороны США.

Путин эмоционально отреагировал на замечание о том, что "на Западе считается, что непредсказуемость - это черта российской внешней политики". "Вы большой компилятор и достигли в этом известного уровня искусства, вам можно в этом позавидовать. Первая часть вопроса: "на Западе считают", вторая часть вашего вопроса - "готовы ли вы от этого отказаться", - заметил он.

"Если на Западе считают, то это совсем не значит, что так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

В качестве примера Путин предложил послать американской стороне "ответную шайбу". Он напомнил о выходе США в 2002 году из Договора по ПРО, затем о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и, наконец, о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

"Чего стабильного-то? Почти ничего не осталось. Но, слава богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабильности абсолютно адекватное решение ДСНВ", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил о "ситуации с Украиной, Крымом". "Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали госпереворот на Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции (...). Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям - и юго-востока, и Крыма", - добавил президент РФ,

Путин заключил: "И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю". "На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно в возникающих для нас угрозах, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам надо договориться о правилах поведения во всех этих областях, которые мы сегодня упоминали, - стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - подчеркнул президент РФ.

Он заявил, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении России после саммита будет означать очередную упущенную возможность.

"Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться. Что касается санкций, ограничений в экономике, мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил, не можем до деталей понять происходящих событий", - сказал он.

Путин отметил, что в Штатах есть и противники, и сторонники улучшения отношений с РФ: "какие там силы возобладают, мне трудно сказать".

"Но если начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - резюмировал Путин.