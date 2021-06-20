Пять человек пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух иномарок произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает в воскресенье в районном ГИБДД.

"По предварительным данным, около 18:00 мск на 31 км автодороги "Самбек - Матвеев Курган" в Матвеево-Курганском районе водитель Hyundai Accent при осуществлении разворота с обочины не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Camry и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Хендай - женщина 1975 года рождения и девушка 1999 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Тойота - 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.