Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:36Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух иномарок произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает в воскресенье в районном ГИБДД.

"По предварительным данным, около 18:00 мск на 31 км автодороги "Самбек - Матвеев Курган" в Матвеево-Курганском районе водитель Hyundai Accent при осуществлении разворота с обочины не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Camry и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Хендай - женщина 1975 года рождения и девушка 1999 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Тойота - 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ростовская область

Новости

Один из числившихся пропавшим после подтопления в Ялте найден живым

Пандемия коронавируса

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');